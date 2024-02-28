Не лише молоко: в чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат

Оселедець — не лише смачний, але й дуже корисний продукт. Щоб зробити рибу ніжнішою, багато українців вимочують її в молоці. Але є й інші альтернативи, які варто спробувати.

Оселедець можна назвати однією з найдоступніших видів риби в українських магазинах. Його можна купити в різних маринадах, солоним, свіжим. Всі ці варіанти однаково корисні для здоров'я.

Чим оселедець корисний

Ця риба вважається природним джерелом багатьох цінних поживних речовин. Насамперед, в ній міститься йод, який потрібен для правильного функціонування щитовидної залози. А ще в рибі багато фосфору, який позитивно впливає на роботу мозку, бере участь у відновленні нуклеїнових кислот.

Крім цього в оселедці містяться вітаміни D і омега-3 жирні кислоти. Вони мають вирішальне значення для правильної роботи серцево-судинної системи. Але, щоб скористатися всіма поживними речовинами оселедцю, потрібно знати, як уникнути помилок в його приготуванні. На жаль, припускають їх доволі часто.

Для чого оселедець вимочують в молоці

Дуже часто страви з оселедцем виходять надто солоними чи мають сильно виражений рибний присмак. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Найчастіше, українці купують в магазині філе оселедця, так званий "матіас". Це риба, яку перед пакуванням вимочують у розсолі, щоб вона краще зберігалася. Після такого вимочування оселедець набуває приємного запаху, м'якості та смаку.

Однак, якщо готувати страви з оселедцю без попереднього оброблення, вони можуть бути неприємно солоними. Тому оселедець і прийнято додатково вимочувати. Робити це слід досить довго — мінімум 6 годин. Після цього рідину замінюють новою і знову занурюють всередину рибу. Оптимальний час замочування становить 12-18 годин. Саме за такий час риба стане ніжною.

Найпопулярнішим вимочуванням для оселедця є молоко. Цей продукт допомагає значно зменшити його солоність, надає йому приємного ніжного смаку. Також молоко допомагає позбутися неприємного "рибного" запаху.

В чому вимочити оселедець крім молока

Чим обробити оселедець, крім молока / Фото: Unsplash

Мінеральна вода

Багато кулінарів радять вимочувати оселедець в газованій мінералці з додаванням великої кількості лимонного соку. Завдяки цій рідині риба стане значно м'якшою, набуде ніжного та приємного смаку.

Кефір

Ще один чудовий варіант, який додатково надасть рибі кислуватого присмаку.

Вино

Для цього підходить лише червоне вино. Після цього ви отримаєте неповторну та вишукану закуску з благородним ароматом і смаком. Потрібно спочатку прокип'ятити вино з цукром, оцтом і спеціями протягом 5 хвилин. Попередньо замочити оселедець в мінеральній воді, нарізати рибу, викласти в банку разом з цибульою, залити вином і поставити до холодильника.

Пиво

Хоча такий спосіб може здатися дивним, але пиво також підходить для вимочування оселедця. Спочатку закип'ятіть 1-2 л пива з сіллю і спеціями, потім залийте ним оселедець і залишіть на добу. Особливо смачним оселедець в пиві буде після смаження.

Як позбутися гіркоти і покращити смак оселедця

Іноді трапляється таке, що оселедець з цибулею виходить трішки гіркуватим. Цього можна легко уникнути.

Найпростіший спосіб — посоліть цибулю, дайте їй настоятися кілька хвилин, а потім залийте холодною водою. А ще цибуля втратить гіркоту, якщо її на кілька годин перед приготуванням заморозити.

Ще одним цікавим варіантом є заливання цибулі окропом. Але спочатку овоч потрібно нарізати.

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