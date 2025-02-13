Астрологический прогноз на 13 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда желательно избегать суеты и суматохи, сосредоточившись на внутреннем мире.

Символ дня: Лестница, ведущая в небеса.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с кровью.

Питание дня: нужно посвятить день очищению организма от шлаков и токсинов, поэтому можно голодать, поститься и садиться детокс-диету.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду любые растения.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения ритуалов, использующие силу воды.

Сны дня: тревожные сны расскажут о внутренних проблемах человека.

Табу дня: нежелательно общаться с токсичными людьми.

Цитата дня: «Когда нечего терять, не боишься риска» (Рэй Брэдбери).

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