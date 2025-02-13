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Астрологический прогноз на 13 февраля

Астрологический прогноз на 13 февраля

Лестница, ведущая в небеса - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда желательно избегать суеты и суматохи, сосредоточившись на внутреннем мире. 

Символ дня: Лестница, ведущая в небеса.

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с кровью. 

Питание дня: нужно посвятить день очищению организма от шлаков и токсинов, поэтому можно голодать, поститься и садиться детокс-диету. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду любые растения. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения ритуалов, использующие силу воды. 

Сны дня: тревожные сны расскажут о внутренних проблемах человека. 

Табу дня: нежелательно общаться с токсичными людьми. 

Цитата дня: «Когда нечего терять, не боишься риска» (Рэй Брэдбери).  

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