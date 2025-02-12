Зеленський визнав малоймовірність вступу України до НАТО: що заважає

Український лідер згадав про опозицію Німеччини, Угорщини та США.

Вступ України до НАТО є малоймовірним через опір з боку деяких країн-членів Альянсу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Economist.

В цьому контексті український лідер згадав про опозицію Німеччини, Угорщини та США. Водночас, за його словами, позиція Угорщини може змінитися, якщо американський президент Дональд Трамп "попросить про це".

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Зеленський наголосив, що якщо двері Альянсу "залишаться зачиненими", то Україна повинна "будувати своє власне НАТО", тобто посилити власну армію.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україні потрібно подвоїти чисельність власної армії та отримати відповідну зброю, щоб стримати російську агресію без вступу до НАТО.

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