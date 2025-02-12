У верблюжому пальті і в обіймах чоловіка: Бріжит Макрон на заході поблизу Парижа

Перша леді Франції супроводжувала чоловіка на заході, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали Інститут Гюстава Руссі, регіонального центру боротьби з раком. Вони взяли участь у заходах із нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком, у Вільжуїфі, що поблизу Парижа.

Перша леді постала там в елегантному двобортному пальті верблюжого кольору. У неї була об'ємна перука і макіяж смокі-айз. На руках у Бріжит було багато каблучок із камінням.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Після заходу президентське подружжя робило селфі зі всіма охочими. Бріжит позувала в обіймах чоловіка.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макроні зустрічала віцепрезидента США у блакитно-сірому ансамблі, який складавася із сукні-футляра та елегантного пальта.

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