Атака на Київ 12 лютого: експерт пояснив, чому РФ вдарила балістикою саме зараз

Удар по Києву балістикою 12 лютого мав виключно терористичну мету. Окрім того, Росія таким чином прагне нагадати про себе у тиждень, коли відбуваються зустріч у форматі "Рамштайн" і Мюнхенська безпекова конференція.

Про це у ефірі ТСН у межах телемарафону розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що мета обстрілу балістикою української столиці носить виключно терористичний характер, і порівняв цю атаку з російськими ударами 11 лютого.

"Якщо напередодні, 11 лютого, удари були скеровані по інфраструктурі, газовидобувній зокрема, це зрозуміло. Це помста за те, що Україна ухвалила історичне безпрецедентне рішення про позбавлення від російського транзиту газу. І тут зараз по українській столиці – це відверто така терористична мета", – сказав експерт.

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"Плюс я думаю, що це носить більше і геополітичну площину, оцінюючи, який тиждень відбувається зараз: і конференція з питань підтримки України у форматі "Рамштайн", і Мюнхенська конференція з питань безпеки. Все це відбувається фактично за повної ізоляції Росії. Безумовно, їм дуже важко з цим змиритися. Ну а які ще інструменти має нагадати про себе Кремль, окрім як завдати терористичних ударів? Тому вони це продовжують робити", – пояснив Мусієнко.

Він також оцінив ворожу тактику ударів по Україні. Зокрема, експерт вважає, що російська атака 11 лютого мала бути значно масштабнішою, але РФ завадили удари дронами по її об’єктах.

"Тактика серйозно не змінилася. Вона полягає в завданні тих же самих терористичних ударів. Взагалі, скоріш за все, ворог планував завдання ударів 11 лютого. Ця атака мала бути значно масштабніша. Вона передбачала б застосування в тому числі і стратегічної авіації Росії – літаків Ту-95. Але, як відомо, події, які відбулися в Саратовській області, зокрема і в районі Енгельса, завадили літакам Ту-95 здійснити відповідні маневри, в тому числі із заряджання, підвішування ракет і так далі. Вони не могли в повній мірі скористатись авіабазою "Енгельс", тому що там була атака дронів і був значно пошкоджений російський військовий об’єкт, зокрема НПЗ, який здійснює постачання російській армії. Відповідно, вони дещо скоригували свої плани і фактично використали тільки балістику, хоча планували першопочатково застосовувати і крилаті ракети", – пояснив Мусієнко.

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Нагадаємо, через удар балістикою по Києву у ніч проти 12 лютого загинула людина, ще четверо постраждали, є руйнування. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.