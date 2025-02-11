Ракетна атака по Кривому Рогу: що стало відомо

Ворог ударив по Кривому Рогу ввечері 11 лютого.

Про ракетну атаку по місту повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його інформацією, є пошкодження у багатоквартирних будинках, на об'єктах бізнесу та в навчальному закладі.

"Поруч розгортаємо штаб допомоги людям. Головне – всі живі", – сказав він.

Вілкул повідомив про місце розгортання штабу.

"В тій самій школі, що був і минулого разу. Місцеві зрозуміють. Допомога будматеріалами, заяви на матеріальну допомогу від міста", – написав він і закликав пам'ятати про інформаційну гігієну.

Нагадаємо, минулого місяця, 17 січня, росіяни вкотре атакували Кривий Ріг. Все, що відомо про атаку, кореспонденти розповіли в ексклюзиві ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДІТИ СТРИБАЛИ З ВІКОН! Кривий Ріг: момент удару балістикою потрапив на відео!

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