Ракетная атака по Кривому Рогу: что стало известно

Предварительно без жертв.
Враг ударил по Кривому Рогу вечером 11 февраля.
О ракетной атаке по городу сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его информации, есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.
"Рядом разворачиваем Штаб помощи людям. Главное – все живы", – сказал он.
Вилкул сообщил, о месте развертывания штаба.
"В той же школе, что был и в прошлый раз. Местные поймут. Помощь стройматериалами, заявления на материальную помощь от города", — написал он и призвал помнить об информационной гигиене.
Напомним, в прошлом месяце, 17 января, россияне в очередной раз атаковали Кривой Рог. Все, что известно об атаке, корреспонденты рассказали в эксклюзиве ТСН.ua.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕТИ ПРИБЫВАЛИ С ОКОН! Кривой Рог: момент удара баллистики попал на видео!
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