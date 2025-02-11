Ракетная атака по Кривому Рогу: что стало известно

Враг ударил по Кривому Рогу вечером 11 февраля.

О ракетной атаке по городу сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его информации, есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.

"Рядом разворачиваем Штаб помощи людям. Главное – все живы", – сказал он.

Вилкул сообщил, о месте развертывания штаба.

"В той же школе, что был и в прошлый раз. Местные поймут. Помощь стройматериалами, заявления на материальную помощь от города", — написал он и призвал помнить об информационной гигиене.

Напомним, в прошлом месяце, 17 января, россияне в очередной раз атаковали Кривой Рог. Все, что известно об атаке, корреспонденты рассказали в эксклюзиве ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕТИ ПРИБЫВАЛИ С ОКОН! Кривой Рог: момент удара баллистики попал на видео!

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