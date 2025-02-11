Якому знаку зодіаку пощастить 12 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 12 лютого?

День, коли будь-які – як хороші, так і погані – якості характеру збільшуються в рази, але останніх все ж буде більше. Проте лише від кожного з нас – наших слів і вчинків – залежить, що зрештою візьме гору в кожному конкретному разі – світло чи тінь, добро чи зло. Тому вкрай важливо добре подумати, перш ніж щось сказати і – особливо! – зробити, щоб згодом не жалкувати про скоєні помилки.

Скорпіон

Скорпіони – на відміну від решти представників зодіакального кола – зможуть провести нинішній бентежний день у спокої та гармонії з собою і навколишнім світом, особливо якщо намагатимуться уникнути спілкування з людьми навколо. Зробити це вони зможуть, якщо використають будь-яку нагоду для того, щоб залишитися вдома і – хоча для когось це може здатися надто радикальним методом – відключити телефон. Взяти цього дня відгул і трохи відпочити буде гарною ідеєю.

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