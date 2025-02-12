Магнітна буря 12 лютого: як себе вберегти

У середу, 12 лютого, в Україні буде магнітна буря середньої потужності. Це рівень сонячної активності з К-індексом 4.

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця.

Зауважимо, що протягом останніх трьох днів була підвищена геомагнітна активність - індексом Kp 5.

Магнітні бурі 12 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.

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