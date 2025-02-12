Магнитная буря 12 февраля: как себя уберечь

В среду, 12 февраля, в Украине произойдет магнитная буря средней мощности. Это уровень солнечной активности с К-индексом 4.

Об этом стало известно из информации на портале meteoagent, мониторящем активность Солнца.

Заметим, что за последние три дня была повышена геомагнитная активность — индексом Kp 5.

Магнитные бури 12 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов — типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

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