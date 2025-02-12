День ангела 12 лютого: кого та як вітати з іменинами

12 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 лютого

12 лютого 2025 року привітайте з іменинами Антона, Євгена, Марію, Олексія.

Антон — давньогрецьке походження, означає "вступати в бій". В дитинстві прагне до лідерства. В дорослому віці стає чесним, чарівним, завжди підтримає близьких.

Євген — давньогрецьке ім'я, перекладається як "благородний". В дитинстві миролюбний, добродушний. В дорослому віці стає жвавим, гнучким у поведінці.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "кохана". В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає відкритою, щирою, не терпить зради.

Олексій — давньогрецьке походження, означає "помічник". В дитинстві викликає довіру, але невпевнений в собі. В дорослому віці стає вольовим, рухливим, має мінливий характер.

День ангела 12 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 12 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Нехай ангел, який сьогодні святкує разом із тобою, завжди допомагає в житті, надихає на добрі вчинки й дарує гармонію. Бажаю миру, любові, міцного здоров’я та здійснення всіх заповітних бажань!

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Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, вкриваючи тебе своїм крилом від усіх негараздів. Бажаю тобі світла, радості, тепла та безмежного щастя!

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Сьогодні особливий день – День твого ангела! Нехай він допомагає тобі у всіх починаннях, підтримує у складні моменти та завжди оберігає. Бажаю тобі добробуту, любові, натхнення та гармонії в усьому!

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Нехай твій ангел-охоронець веде тебе правильним шляхом, захищає від негараздів і дарує впевненість у кожному дні. Бажаю миру в душі, радості в серці та щастя в житті!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, допомагаючи долати труднощі та наповнюючи життя світлом, гармонією і добробутом. Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливих моментів і здійснення всіх мрій!

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