Ситуація на Сумщині: Генштаб повідомив, чи прорвали росіяни кордон

Сили оборони не дають загарбникам закріпитися на території Сумської області. Ворог зазнає великих втрат у живій силі.

Державний кордон між Сумською та Курською областями контролюють Сили оборони України. Поширювана в соцмережах інформація про нібито просування окупантів вглиб території Сумщини не відповідає дійсності.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами до деяких населених пунктів українського прикордоння. Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям і заздалегідь створеній системі оборони", – зазначили у військовому командуванні.

В Генштабі наголосили, що підрозділи Сил оборони зводять нанівець усі спроби загарбників закріпитися на території Сумської області.

"Ворог зазнає значних втрат у живій силі. Командуванням Збройних сил України вживаються всі необхідні заходи щодо посилення нашого угруповання військ технічними засобами та резервами. Також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області", – додали військові.

Також українців попередили про необхідність довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися паніці.

"Ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск і поширює свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві. Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", – зауважили в Генштабі.

Нагадаємо, до кордону в Сумській області просувається чимала кількість російських підрозділів, які були задіяні в боях у Курській області. Війська РФ активізували рух до українського кордону, але ЗСУ контролюють ситуацію.

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