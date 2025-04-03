- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ утверждает, что Украина "нарушает энергетическое перемирие": комментарий Генштаба
Традиционно россияне нарушают договоренности, а обвиняют Украину.
Информационные ресурсы противника производят фейки о поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных ею территориях. В частности, враждебный МИД подготовил очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятий.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Отмечаем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности и не наносили удары по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огненное поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - акцентировало ведомство.
В то же время, добавили в ГШ ВСУ, фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. Так, в последней декаде марта агрессор неоднократно атаковал наши энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.
"Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства", - заключили в сообщении Генерального штаба.
Напомним, Украина ожидает реакции США на российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры, которую враг осуществляет во время перемирия. Эта реакция может быть комплексной.