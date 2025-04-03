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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ утверждает, что Украина "нарушает энергетическое перемирие": комментарий Генштаба

Традиционно россияне нарушают договоренности, а обвиняют Украину.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Энергетика

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Информационные ресурсы противника производят фейки о поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных ею территориях. В частности, враждебный МИД подготовил очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятий.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Отмечаем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности и не наносили удары по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огненное поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - акцентировало ведомство.

В то же время, добавили в ГШ ВСУ, фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. Так, в последней декаде марта агрессор неоднократно атаковал наши энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства", - заключили в сообщении Генерального штаба.

Напомним, Украина ожидает реакции США на российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры, которую враг осуществляет во время перемирия. Эта реакция может быть комплексной.

Дата публикации
Количество просмотров
76
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