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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
982
Время на прочтение
1 мин

Жена Виктора Павлика похвасталась, как выглядит ее лицо после пластической операции

Блогерша неделю назад решилась лечь под нож пластического хирурга.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — показала, как выглядит после пластической операции.

Блогерша неделю назад решилась лечь под нож пластического хирурга. Екатерина вставила имплант в подбородок. Раны после операции постепенно заживают. Тем не менее, избранница исполнителя показала, как выглядит ее лицо. Врачи уже сняли повязки, однако на подбородке нужно носить пластырь.

Конечный результат пластической операции Екатерина Репяхова сможет продемонстрировать через полгода. Именно столько нужно времени, чтобы раны полностью зажили и имплант полноценно выполнял свою функцию. Тем не менее, блогерша призналась, что уже чувствует себя счастливой из-за изменений во внешнем виде. Кстати, жена Виктора Павлика решилась именно на имплант, ведь в отличие от филлеров, которые держаться до года, он уже на всю жизнь.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

“Я счастлива! Сегодня (3 апреля — прим. ред.) неделя после операции. Результат будет через шесть месяцев”, — поделилась блогерша.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова сделала пластическую операцию. Впрочем, блогерша неожиданно столкнулась со шквалом критики в Сети. Виктор Павлик не сдержался и вступился в жену. Артист гневно вызверился на хейтеров.

Дата публикации
Количество просмотров
982
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