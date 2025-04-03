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Морковь стоит втрое дороже прошлого года: какая причина
Морковь стоит втрое дороже, чем в прошлом году, но в последнюю неделю цены снизились.
Цены на морковь в Украине сейчас в среднем в 3,5 раза выше, чем в начале апреля 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы EastFruit.
За последнюю неделю стоимость корнеплода упала на 10% — до 24-30 грн/кг. Фермеры объясняют снижение цен слабым спросом и ухудшением качества моркови в хранилищах.
По словам экспертов, производителям приходится снижать отпускные цены, несмотря на быстрое сокращение запасов.
Напомним, цены на электроэнергию и газ могут вырасти уже в нынешнем году.