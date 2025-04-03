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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Морковь стоит втрое дороже прошлого года: какая причина

Морковь стоит втрое дороже, чем в прошлом году, но в последнюю неделю цены снизились.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Цены на морковь

В Украине морковь стоит втрое дороже, чем в прошлом году / © Associated Press

Цены на морковь в Украине сейчас в среднем в 3,5 раза выше, чем в начале апреля 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы EastFruit.

За последнюю неделю стоимость корнеплода упала на 10% — до 24-30 грн/кг. Фермеры объясняют снижение цен слабым спросом и ухудшением качества моркови в хранилищах.

По словам экспертов, производителям приходится снижать отпускные цены, несмотря на быстрое сокращение запасов.

Напомним, цены на электроэнергию и газ могут вырасти уже в нынешнем году.

Дата публикации
Количество просмотров
136
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