Морковь стоит втрое дороже прошлого года: какая причина

В Украине морковь стоит втрое дороже, чем в прошлом году / © Associated Press

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Цены на морковь в Украине сейчас в среднем в 3,5 раза выше, чем в начале апреля 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы EastFruit.

За последнюю неделю стоимость корнеплода упала на 10% — до 24-30 грн/кг. Фермеры объясняют снижение цен слабым спросом и ухудшением качества моркови в хранилищах.

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По словам экспертов, производителям приходится снижать отпускные цены, несмотря на быстрое сокращение запасов.

Напомним, цены на электроэнергию и газ могут вырасти уже в нынешнем году.