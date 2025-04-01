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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
429
Время на прочтение
1 мин

В Украине резко изменились цены на овощи из борщового набора

Цены на ключевые овощи для борща резко выросли, а картофель, напротив, упал в цене.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Цены на овощи

Цены на овощи из борщового набора выросли

Украинцы столкнулись с резким подорожанием овощей, входящих в традиционный борщовый набор.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цена капусты выросла до 42-45 грн/кг (с 34-40 грн), свёкла подорожала до 18-25 грн/кг (с 17-20 грн), а лук теперь стоит 14-16 грн/кг (вместо 12-14 грн). Аналитики связывают это с сокращением запасов урожая прошлого года и повышенным спросом.

На фоне общего роста цен картофель стал исключением: его стоимость упала до 16 грн/кг (с 18 грн/кг). Аналитики связывают это с избытком предложения и спросом.

Напомним, в Украине резко поменялась цена на популярный овощ.

Дата публикации
Количество просмотров
429
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