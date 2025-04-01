В Украине резко изменились цены на овощи из борщового набора

Цены на овощи из борщового набора выросли

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Украинцы столкнулись с резким подорожанием овощей, входящих в традиционный борщовый набор.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цена капусты выросла до 42-45 грн/кг (с 34-40 грн), свёкла подорожала до 18-25 грн/кг (с 17-20 грн), а лук теперь стоит 14-16 грн/кг (вместо 12-14 грн). Аналитики связывают это с сокращением запасов урожая прошлого года и повышенным спросом.

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На фоне общего роста цен картофель стал исключением: его стоимость упала до 16 грн/кг (с 18 грн/кг). Аналитики связывают это с избытком предложения и спросом.

Напомним, в Украине резко поменялась цена на популярный овощ.