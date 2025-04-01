Умер звезда фильма "Безумный Макс" Ричард Нортон

Ричард Нортон

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Умер американский актер, кинопродюсер, каскадер и постановщик трюков Ричард Нортон.

Артиста не стало в воскресенье, 30 марта. Печальное известие подтвердила его супруга на официальной странице актера в Instagram. Избранница Нортона поделилась, что просто опустошена из-за случившегося в ее семье горя. Она отметила, что поклонники и коллеги актера сейчас тоже шокированы его потерей. Впрочем, она попросила дать ей время, чтобы она могла смириться со своим горем.

“Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все. Я знаю, что есть и будет много любви и шока от того, что мы потеряли этого невероятного человека. Любовь моей жизни… Я воспользуюсь этим временем, чтобы смириться с моей большой потерей”, — прокомментировала супруга актера.

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Ричард Нортон с женой

Ричард Нортон ушел из жизни в возрасте 75 лет. Что стало причиной смерти - пока что неизвестно. Его близкие избегают комментариев.

Отметим, Ричард Нортон — американский актер австралийского происхождения. Он снялся в таких картинах, как “Безумный Макс: Дорога гнева”, “Спартак: Война проклятых”, “Мистер Крутой” и других. Кроме того, артист был специалистом по боевым искусствам, поэтому довольно часто работал не в кадре. В частности, Нортон ставил трюки и плодотворно работал со звездой Голливуда Джеки Чаном.

Напомним, ранее стало известно, что умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Внучка политика — певица Маша Фокина — показала могилу дедушки и растрогала его последними словами.