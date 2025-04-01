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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1372
Час на прочитання
2 хв

Помер зірка фільму "Шалений Макс" Річард Нортон

Артист пішов з життя у віці 75 років.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Річард Нортон

Річард Нортон

Помер американський актор, кінопродюсер, каскадер та постановник трюків Річард Нортон.

Артиста не стало в неділю, 30 березня. Сумну звістку підтвердила його дружина на офіційній сторінці актора в Instagram. Обраниця Нортона поділилася, що просто спустошена через горе, яке сталося в її родині. Вона зазначила, що прихильники та колеги актора нині теж шоковані його втратою. Утім, вона попросила дати їй час, аби вона могла змиритися зі своїм горем.

“Я заціпеніла і спустошена, у мене немає слів, я втратила все. Я знаю, що є і буде багато любові і шоку від того, що ми втратили цю неймовірну людину. Кохання мого життя… Я скористаюся цим часом, щоб змиритися з моєю великою втратою”, — прокоментувала дружина актора.

Річард Нортон із дружиною

Річард Нортон із дружиною

Річард Нортон пішов з життя у віці 75 років. Що стало причиною смерті — наразі невідомо. Його близькі уникають коментарів.

Зазначимо, Річард Нортон — американський актор австралійського походження. Він знявся у таких картинах, як “Шалений Макс: Дорога гніву”, “Спартак: Війна проклятих”, “Містер Крутий” та інших. Окрім того, артист був спеціалістом із бойових мистецтв, тож досить часто працював не в кадрі. Зокрема, Нортон ставив трюки та плідно працював із зіркою Голлівуду Джекі Чаном.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін. Онучка політика — співачка Маша Фокіна — показала могилу дідуся і розчулила його останніми словами.

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