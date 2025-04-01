- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 438
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні різко змінилися ціни на овочі з борщового набору
Ціни на ключові овочі для борщу різко зросли, а картопля, навпаки, впала у ціні.
Українці зіткнулися з різким подорожчанням овочів, які входять до традиційного борщового набору.
Про це повідомили аналітики EastFruit.
Ціна капусти зросла до 42-45 грн/кг (з 34-40 грн), буряк подорожчав до 18-25 грн/кг (з 17-20 грн), а цибуля тепер коштує 14-16 грн/кг (замість 12-14 грн). Аналітики пов’язують це зі скороченням запасів минулорічного урожаю та підвищеним попитом.
На тлі загального зростання цін картопля стала винятком: її вартість впала до 16 грн/кг (з 18 грн/кг). Аналітики пов'язують це з надлишком пропозиції та слабким попитом.
Нагадаємо, в Україні різко змінилася ціна на популярний овоч.