В Україні різко змінилися ціни на овочі з борщового набору

Ціни на овочі з борщового набору зросли

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Українці зіткнулися з різким подорожчанням овочів, які входять до традиційного борщового набору.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціна капусти зросла до 42-45 грн/кг (з 34-40 грн), буряк подорожчав до 18-25 грн/кг (з 17-20 грн), а цибуля тепер коштує 14-16 грн/кг (замість 12-14 грн). Аналітики пов’язують це зі скороченням запасів минулорічного урожаю та підвищеним попитом.

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На тлі загального зростання цін картопля стала винятком: її вартість впала до 16 грн/кг (з 18 грн/кг). Аналітики пов'язують це з надлишком пропозиції та слабким попитом.

Нагадаємо, в Україні різко змінилася ціна на популярний овоч.