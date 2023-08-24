В Украине снова подешевела морковь: детали

В Украине снизились цены на морковь. Это объясняется избытком продукции на рынке.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Что известно

По словам аналитиков, основной причиной снижения цен на морковь, как и все основные овощи борщового набора в Украине, является избыточное предложение продукции на рынке. В хозяйствах страны продолжается активный сбор моркови средних сортов, площади под которыми в текущем сезоне значительно расширились во всех регионах страны.

"Учитывая сдержанный спрос со стороны покупателей, продавцам в очередной раз пришлось прибегнуть к пересмотру оптовых цен, которые на сегодня закрепились в диапазоне 6-14 грн/кг ($0,16-0,37/кг). Напомним, в конце прошлой недели ценовой диапазон на морковь в Украине находился на уровне 8-16 грн/кг ($0,21-0,42/кг)", – объясняют специалисты.

Видим, что уступки покупателям составили не менее 25% от прежней стоимости. Это объяснялось желанием продавцов реализовать имеющиеся объемы продукции в кратчайшие сроки, так как морковь средних сортов не подлежит длительному хранению.

Важно, что текущие цены на морковь в Украине уже намного ниже прошлогодних. Так, в прошлом сезоне оптовые партии моркови по хозяйствам поступали в продажу в диапазоне 14-20 грн/кг, что почти в 2 раза дороже, чем в 2023 году.

Тенденция снижения цен на морковь в Украине имеет все шансы сохраниться, считают аналитики, пока не завершится массовая уборка корнеплодов средних сортов. Более того, она может усилиться.

Раньше рассказывалось, чем можно подкормить морковь, чтобы она выросла сладкая и хрустящая. Для этого отлично подходит настойка из крапивы.

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