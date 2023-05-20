В Украине подорожала морковь

Цены почти втрое выше, чем в прошлом.

На украинских рынках и в магазинах выросли цены на морковь. Случилось это на фоне сезонного сокращения запасов

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Пока производители реализуют прошлогоднюю морковь по 38-46 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

"В результате таких корректировок сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше прошлогодних в аналогичный период. При этом большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что положительная ценовая динамика в данном сегменте сохранится и дальше", — сообщают аналитики

Отмечается, что запасы качественной моркови в местных хозяйствах практически исчерпаны, что также положительно сказывается на ценовом уровне.

Напомним, в украинских супермаркетах в мае цены на яйца снизились почти на 10 гривен, по сравнению с апрелем. Средняя стоимость куриных яиц первой категории "Наседка" снизилась в цене на десять гривен: от 70,60 грн за десяток — до 60,60 грн.

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