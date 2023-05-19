Цены на лук будут расти: к чему готовиться украинцам

Стоимость овощей в Украине, за исключением разве что картофеля, по меньшей мере, в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. А лук вообще подорожал почти втрое.

Что дальше будет с ценами на лук, объяснил эксперт по аграрным вопросам Михаил Апостол.

По его словам, цена популярного овоща к осени будет расти и дальше.

"В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас идет поиск для закупок на внешних рынках. Украина – не единственный покупатель этого овоща, поскольку в Европе из-за засухи лук тоже не уродила. Европа, поставлявшая лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на него достаточно высока", — отметил он.

Напомним, Госстат сообщил, что потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.

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