Цены на лук будут расти: к чему готовиться украинцам

Наиболее неопределенной аналитики считают ситуацию на рынке лука.
Стоимость овощей в Украине, за исключением разве что картофеля, по меньшей мере, в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. А лук вообще подорожал почти втрое.
Что дальше будет с ценами на лук, объяснил эксперт по аграрным вопросам Михаил Апостол.
По его словам, цена популярного овоща к осени будет расти и дальше.
"В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас идет поиск для закупок на внешних рынках. Украина – не единственный покупатель этого овоща, поскольку в Европе из-за засухи лук тоже не уродила. Европа, поставлявшая лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на него достаточно высока", — отметил он.
Напомним, Госстат сообщил, что потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.
Читайте также:
- Триллион на оборону и повседневные трудности: какие риски для экономики Украины принесет 2023 год
- Украина получила от Японии дополнительно $500 млн кредитных средств: куда направят деньги
- Падение ВВП Украины на 45% и рост бедности: прогноз Всемирного банка
- Сколько миллиардов финансовой помощи получила Украина и какую сумму ожидает еще: в Минфине ответили
- В Украине резко подорожал популярный фрукт