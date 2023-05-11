Инфляция замедляется: что происходит с ценами в Украине

В то же время, инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса – значительным.

Потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, месячная инфляция замедлилась до 0,2% (в марте – 1,5%, в феврале – 0,7%, в январе – 0,8%). С начала года цены выросли на 3,2%.

Продукты питания за год подорожали на 21,7%. Больше всего подорожали яйца — на 129,3% и овощи — 27,9%. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 17,6%, а на одежду и обувь на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,0%.

Другие товары и услуги также выросли:

предметы домашнего обихода и бытовая техника – подорожали на 20,1%

здравоохранение — на 12,1%

транспорт – на 23,6% (в частности, топливо – на 24,2%)

связь — на 11,1%

отдых и культура — на 11,5%

образование — на 9,6%

рестораны и отели — на 21,9%

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.

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