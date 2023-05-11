"В ловушке собственного тела": женщина родила в коме

Из-за серьезного заболевания британка была вынуждена родить на шесть недель раньше, находясь в коме.

33-летняя стоматолог-гигиенист Эмма Тейлор внезапно заболела в октябре, когда она была на седьмом месяце беременности, поэтому ее партнер Скотт Уикс срочно доставил ее в больницу. У женщины был обнаружен разрыв доброкачественной опухоли мозга.

Об этом пишет SWNS.

"Я вызвал скорую помощь, но они не смогли добраться до нас достаточно быстро, поэтому я решил сам отвезти Эмму", — рассказал 47-летний Уикс. "Мне повезло, потому что врачи сказали, что если бы я подождал четыре часа, результат был бы совсем другим".

Женщина работала стоматологом-гигиенистом. Фото: SWNS

Врачи обнаружили опухоль, и Тейлор перевели в состояние медикаментозной комы, чтобы она могла родить Офелию с помощью экстренного кесарева сечения. Несмотря на то, что ребенок родился на шесть недель раньше срока, осложнений не было.

"Им нужно было провести сканирование Эммы, но чтобы сделать это безопасно, они сначала получили Офелию", — объяснил Викс.

“Тогда сканирование показало огромную опухоль, с которой она жила, которая лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Это привело к кровоизлиянию в мозг, и в результате ее правый ствол мозга и правый глаз пострадали — оставив его левую сторону парализованным», — продолжил он.

Тейлор была доставлена ​​на вертолете в королевскую больницу в Лондоне, где через два дня после родов ей сделали операцию по удалению опухоли мозга.

Хирурги сообщили об успешном удалении двух третей 60-миллиметровой опухоли – и Тейлор оставалась в коме в течение трех месяцев. Сейчас он восстанавливается в реабилитационном центре, поскольку перенес паралич.

В настоящее время женщина восстанавливается в реабилитационном центре. Фото: SWNS

Женщина общается только с помощью головы и рук. "Она на той стадии, когда может общаться движениями головы и руками, мы даже чуть-чуть плакали", — поделился Викс.

Врачи подозревают, что Тейлор жила с опухолью с детства, сказал мужчина, добавив, что она жаловалась на головную боль перед тем, как ее срочно доставили в больницу.

Он вспомнил, как левая сторона ее тела выглядела безжизненной, а правый глаз был полуоткрытым. "Я знал, что она чувствовала себя плохо, и когда я был внизу, она выпала с кровати и лежала на полу", — сказал Уикс, работающий в отделе продаж и маркетинга.

Через три месяца после процедуры, в конце января, Тейлор начала демонстрировать "циклическое сознание". Уикс говорит, что финансируемая государством британская система здравоохранения с тех пор считала Тейлор менее приоритетной, и он озабочен сокращением ее реабилитационной терапии.

Эмма перенесла паралич. Фото: SWNS

"Хотя сотрудники Национальной службы здравоохранения были невероятными, из-за нехватки коек ее переведут на программу реабилитации меньшей интенсивности, что, я боюсь, повлияет на ее прогресс", — признался он.

Человек собирает деньги, чтобы включить Тейлор в частную программу реабилитации с целью собрать около 630 000 долларов. "Интенсивная физиотерапия имеет решающее значение для ее выздоровления, и без этого мы боимся, что она никогда не сможет поправиться настолько, чтобы снова вернуться домой и восстановить свою независимость", — отметил Викс.

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