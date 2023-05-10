В Великобритании родился первый ребенок с тремя ДНК: подробности

В Великобритании впервые родился ребенок с использованием ДНК трех человек, подтвердил регулятор фертильности. В основном ДНК происходит от двух родителей и около 0,1% от третьей женщины-донора.

Об этом сообщает BBC News.

Новаторская методика является попыткой предотвратить рождение детей с разрушительными митохондриальными заболеваниями. Таких малышей родилось до пяти, но подробности не сообщаются.

Митохондриальные заболевания неизлечимы и могут быть летальными в течение нескольких дней или даже часов после рождения. Некоторые семьи потеряли нескольких детей, и эта методика считается единственным способом иметь здорового ребенка.

Митохондрии – это крохотные отделы внутри почти каждой клетки тела, которые превращают пищу в полезную энергию.

Дефектные митохондрии перестают питать организм и приводят к повреждению мозга, истощению мышц, сердечной недостаточности и слепоте. Они передаются только матери. Таким образом, митохондриальное донорство является модифицированной формой ЭКО, использующей митохондрии здоровой донорской яйцеклетки.

Однако митохондрии обладают собственной генетической информацией или ДНК, что означает, что технически полученные дети наследуют ДНК от своих родителей, а также немного от донора. Это постоянное изменение, которое будет передаваться из поколения в поколение.

Эта донорская ДНК важна только для создания эффективных митохондрий, она не влияет на другие черты, такие как внешность, и не является третьим родителем.

Эта техника была впервые введена в Ньюкасле, а в 2015 году в Великобритании были приняты законы, позволявшие рожать детей таким образом.

Первый ребенок, рожденный с помощью этой методики, был в иорданской семье, который проходил лечение в США в 2016 году.

Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) утверждает, что по состоянию на 20 апреля 2023 родилось "меньше пяти" младенцев. Управление не предоставляет точных цифр во избежание идентификации семей.

Эти ограниченные подробности появились по запросу Freedom of Information газеты Guardian. "Новость о том, что в Великобритании родилось небольшое количество детей с донорскими митохондриями является следующим шагом в том, что, вероятно, останется медленным и осторожным процессом оценки и совершенствования митохондриального донорства", — сказала Сара Норкросс, директор Progress Educational Trust.

Команды в Ньюкасле не разглашали никаких подробностей, поэтому до сих пор неизвестно, была ли эта техника успешной.

Профессор Робин Ловелл-Бедж из Научно-исследовательского института Фрэнсиса Крика сказал: «Будет интересно узнать, насколько хорошо сработала техника митохондриальной заместительной терапии на практическом уровне, не болеют ли дети митохондриальными заболеваниями и существует ли какой-то риск, что у кого-то из них позже в жизни”.

Технически существует риск "реверсии", когда любые дефектные переносимые митохондрии могут увеличить количество и все равно привести к заболеванию.

Ранее мы писали, что в 2015 году Британский парламент разрешил использовать ДНК трех человек при искусственном оплодотворении.

Метод получил научное название "передачи митохондрий". По словам медиков, женский организм имеет возможность преодолеть мутации в митохондриях ребенка и последующих поколениях. Для усиления этого эффекта предлагается наделить плод, кроме ДНК отца и матери, здоровыми ДНК и митохондриями другой женщины.

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