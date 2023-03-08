Прорыв в медицине: из мозга годовалой девочки удалили нерожденного близнеца

Новое исследование подробно описало необычный случай неродившегося близнеца, обнаруженного в мозгу годовалой девочки в Китае. Хотя этот случай чрезвычайно редкий, это не в первый раз, когда о нем сообщается в медицинской литературе. Врачи Фуданского университета в Шанхае объяснили, что у девочки увеличена голова и проблемы с моторикой. Компьютерная томография ее головы показала, что ее мозг был сжат и имел место накопление жидкости, вызванное значительным ростом, который можно обнаружить в мозговых желудочках.

Об этом пишет IFL Science.

Подробностей в истории болезни мало, но в нем описывается, что было проведено хирургическое удаление, выявившее редкий случай "внутрижелудочкового плода-в-плоде". Другими словами, плод неродившегося близнеца ребенка находился внутри его черепа. Крохотная фетиформная масса отрастила верхние конечности и даже пальцеобразные выступы, но осталась крайне неразвитой.

Считается, что подобные случаи "плод внутри плода" происходят на очень ранних стадиях беременности двойнями, когда скопление делящихся клеток образовано оплодотворенной яйцеклеткой, называемое бластоцистой, не может должным образом отделиться. В результате один из ранних эмбрионов покрывается другим. Заключенный в репликационные клетки другого близнеца, он может развиваться, но остается "живым" благодаря кровоснабжению близнеца.

"Соединенные части развиваются в передний мозг плода-хозяина и обволакивают другой эмбрион при составлении нервной пластины", — говорят специалисты.

Непонятно, как годовалая девочка восстановилась после тяжелой операции, поскольку история болезни очень коротка.

Случаи "плода в плоде" чрезвычайно редки. Наиболее надежные цифры предполагают, что они происходят на каждые 500 000 рождений, хотя неясно, как было подсчитано это число. В большинстве своем нерожденный плод находится в теле живого ребенка, поэтому крайне редко можно обнаружить, что оно влияет на мозг.

Ранее стало известно, что британка родила ребенка весом более 5 кг.

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