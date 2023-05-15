В Украине стремительно дешевеют яйца: какая стоимость

В украинских супермаркетах в мае цены на яйца уменьшились почти на 10 гривен – по сравнению с апрелем.

О ценовой политике сообщает Минфин.

Средняя стоимость куриных яиц первой категории "Квочка"снизилась в цене на десять гривен: от 70,60 грн за десяток — до 60,60 грн.

В супермаркетах десять яиц первой категории "Ясенсвіт" в среднем стоят 65,08 грн. Еще в апреле десяток обходился 74,12 грн.

В супермаркетах стоимость десяти яиц "Квочка" — от 54,30 грн до 60,50 грн. "Ясенсвіт" стоит от 55,90 грн до 74,25 грн. Кстати, в магазинах в розницу яйцо можно купить от 3,55 грн и 3,99 грн.

Как сообщалось, в Украине резко подорожал популярный фрукт – яблоки. С начала минувшей недели отпускные цены на рынке выросли в среднем на 23%. В настоящее время фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг ($0,41-0,60/кг).

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