Песков обвинил Макрона в неправильном понимании отношений РФ и Китая

Макрон заявил, что Россия после вторжения в Украину стала вассалом Китая.
В Кремле назвали комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия становится вассалом Китая "необоснованными".
Заявление пресс-секретаря Путни Пескова цитирует агентство France-Presse.
Он утверждает, что отношения между Китаем и Россией базируются на «взаимных интересах, выгодах, близких мировоззрениях и совместном непринятии каких-либо попыток диктовать» поведение страны.
«Мы с этим категорически не согласны. Наши отношения с Китаем носят характер особого, стратегического партнерства», – заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что слова Макрона отражают «совершенно неправильное понимание происходящего».
Макрон в интервью заявил, что Россия после вторжения в Украину стала зависеть от Китая, больше спровоцировала Швецию и Финляндию одобрить решение о вступлении в НАТО.
«Еще два года назад такое и вообразить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение», – сказал он.
Китай до сих пор пытается сохранять нейтралитет в отношении войны России и Украины, впрочем, "мирный план", предложенный страной, значительно отличается от риторики украинской власти.
Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Пекин заявил о поддержке его страной "мирного плана" Эитая по окончании войны.
Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.
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