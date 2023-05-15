TVORCHI довели до слез представителя Финляндии на "Евровидении-2023" после финала шоу

Украинская группа TVORCHI после финала "Евровидения-2023" за кулисами шоу пообщалась с фаворитом конкурса из Финляндии Käärijä.

Финский певец, по всей видимости, был не очень рад тому, что его победу в музыкальном первенстве забрала шведская певица Loreen. Так что украинцы решили поддержать своего коллегу.

Во время совместной фотосессии за кулисами TVORCHI начали скандировать строки из песни Käärijä – CHA CHA CHA и таким образом показали, что считают его победителем. Видео на своей странице поделился продюсер коллектива Петр Заставний.

Такой поступок изрядно умилял представителя Финляндии. Певец закрыл лицо руками и, похоже, даже заплакал. Käärijä поблагодарил украинскую группу и всю команду за такую мощную поддержку.

TVORCHI и Käärijä

Отметим, что после финала шоу в сети разгорелся настоящий скандал – еврофаны обвинили певицу Loreen в нечестной борьбе и начали бойкотировать ее победу.

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