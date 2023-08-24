В Україні знову здешевшала морква: деталі

В Україні знизилися ціни на моркву. Це пояснюється надлишком продукції на ринку.

Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Що відомо

За словами аналітиків, основною причиною зниження цін на моркву, як і на всі основні овочі борщового набору в Україні, є надлишкова пропозиція продукції на ринку. В господарствах країни наразі триває активне збирання моркви середніх сортів, площі під якими в поточному сезоні значно розширилися в усіх регіонах країни.

"З огляду на стриманий попит з боку покупців продавцям вчергове довелося вдатися до перегляду оптових цін, які на сьогодні закріпилися в діапазоні 6-14 грн/кг ($0,16-0,37/кг). Нагадаємо, наприкінці минулого тижня ціновий діапазон на моркву в Україні перебував на рівні 8-16 грн/кг ($0,21-0,42/кг)", – пояснюють фахівці.

Бачимо, що поступки покупцям становили щонайменше 25% від попередньої вартості. Це пояснювалося бажанням продавців реалізувати наявні обсяги продукції в найкоротші терміни, тому що морква середніх сортів не підлягає тривалому зберіганню.

Важливо, що поточні ціни на моркву в Україні вже набагато нижчі за торішні. Так, минулого сезону оптові партії моркви з господарств надходили до продажу в діапазоні 14-20 грн/кг, що майже удвічі дорожче, ніж 2023 року.

Тенденція зниження цін на моркву в Україні має всі шанси зберегтися, вважають аналітики, допоки не завершиться масове збирання коренеплодів середніх сортів. Ба більше, вона може посилитися.

Раніше розповідалося, чим можна підживити моркву, щоб вона виросла солодка і хрумка. Для цього чудово підходить настоянка з кропиви.

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