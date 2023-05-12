"Хитрый" способ посева моркови в мае: прорастет очень быстро

Обычно семена моркови прорастают через две недели после посева. Иногда на это уходит целый месяц. Как правильно сеять морковь в мае, чтобы она проросла как можно скорее?

В украинском YouTube-блоге рассказали о "хитром" способе посева моркови в мае, благодаря которому она прорастает и дает урожай гораздо быстрее.

Эксперт говорит, что этот метод идеально подходит в случае, когда морковь сеют с опозданием. Потому что уже на второй неделе вы точно увидите первые всходы.

Как подготовить грядку для посева

Обязательно хорошо разрыхлите почву перед посадкой. Сеять морковь в ролике советуют в ряды с расстоянием друг от друга не менее 10 см. А вот их глубина должна быть около 3 см. Перед тем, как бросать в землю семена, хорошо полейте ее.

Поливка является очень важным этапом, ведь она помогает уплотнить почву, чтобы семена моркови не провалились на большую глубину.

Как правильно сеять морковь в мае

Сеять морковь можно в произвольной плотности по всей ширине сформированного ряда. Затем присыпают землей. Сразу после посева семян нужно полить лейкой с рассеивателем. Затем каждый ряд эксперт рекомендует накрыть дощечками так, чтобы они ложились на грунт максимально плотно и закрывали ряд.

Огородник отметил, что этот лайфхак поможет сохранить рыхлую и влажную почву до всходов моркови. Солнце будет нагревать доску, которая будет отдавать часть тепла земле. Поэтому под ней будут созданы условия, похожие на теплицу.

Вместо досок можно использовать шифер. А вот пленка или металл для этой цели не подходят.

Как только вы увидели, что появились первые ростки, дощечки необходимо убрать из грядок. Эксперт говорит, что благодаря такому способу семена прорастают очень быстро.

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