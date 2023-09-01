"Ретельно планували": Буданов про підготовку операції Москви для вбивства Зеленського

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Москві кілька разів "готували певні операції" щодо вбивства президента України Володимира Зеленського.

Про це головний український розвідник сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Давайте так, кілька разів всерйоз вони готували певні операції. Дуже всерйоз. Ретельно планували підготовчі заходи проводили. Зрештою, ви бачите, що українські служби працюють досить ефективно, оскільки це цього не сталося", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський висловився про ризик втрати життя. За його словами, вже понад рік щоденна небезпека стала частиною його життя. Втім, до таких відчуттів він вже звик.

Тим часом Politico опублікувало матеріал про те, що Україна має план на випадок загибелі Зеленського. Зокрема, автори публікації пишуть, що президент є не просто формальним керівником держави: він особисто відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки.

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