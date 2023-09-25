Астрологічний прогноз на 25 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ухвалюючи важливе – життєве чи професійне – рішення, необхідно дотримуватися максимальної обережності: надто велика ймовірність серйозної помилки. Варто також відмовитися від незнайомої діяльності – треба займатися лише тим, що добре знаєш, а новаторську діяльність відкласти на потім.

Символ дня: корона.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік, гематит, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: день загрожує загостренням хронічних – і появою нових – захворювань, до кожного з яких необхідно поставитися з максимальною увагою: бажано одразу ж звернутися по допомогу до лікаря або пригадати формулу лікування, призначену ним раніше.

Харчування дня: жирну та смажену їжу необхідно замінити продуктами з великою кількістю клітковини: капустою, цільнозерновим хлібом, фруктами, ягодами, мигдальними горіхами.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: не варто прибирати бадилля й листя – є ризик пошкодити молоді пагони.

Магія та містика дня: день сприятливий для ворожіння – карти дадуть відповідь на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є пророчими, проте вони можуть розповісти людині про те, які внутрішні проблеми ускладнюють їй життя.

Табу дня: не можна використовувати гострі предмети, навіть якщо йдеться лише про столові прилади.

Цитата дня: "Коли тобі важко, завжди пам'ятай про те, що якщо ти здасися, краще не стане" (Майк Тайсон).

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