Астрологический прогноз на 25 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: принимая важное – жизненное или профессиональное – решение, необходимо соблюдать максимальную осторожность: слишком велика вероятность серьезной ошибки. Стоит также отказаться от незнакомой деятельности – заниматься нужно только тем, что хорошо знаешь, а новаторскую деятельность отложить на потом.

Символ дня: корона.

Стихии дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливые цвета дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: день чреват обострением хронических – и появлением новых – заболеваний, к каждому из которых необходимо отнестись с максимальным вниманием: желательно сразу же обратиться за помощью к врачу или вспомнить формулу лечение, назначенную им ранее.

Питание дня: жирную и жареную пищу необходимо заменить продуктами с большим количеством клетчатки: капустой, цельнозерновым хлебом, фруктами, ягодами, миндальными орехами.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: не стоит убирать ботву и листья – есть риск повредить молодые побеги.

Магия и мистика дня: день благоприятен для гадания – карты ответят на любые вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, зато они могут рассказать человеку о том, какие внутренние проблемы осложняют ему жизнь.

Табу дня: нельзя использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о столовых приборах.

Цитата дня: "Когда тебе тяжело, всегда помни о том, что если ты сдашься, лучше не станет" (Майк Тайсон).

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