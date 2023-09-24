В уряді Вірменії звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні

Глава апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, російські пропагандисти розганяють дезінформацію про те, що 20 вересня протестувальники у Єревані увірвалися в будівлю уряду і там "зустрічали американських десантників".

"Здається, у гібридній війні, розв’язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", – написав Арутюнян.

Він наголосив, що того дня протестувальники не штурмували уряд і тим паче "жодного американського десантника там не було".

"Як так сталося, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габріелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергєй Кургінян, Андранік Мігранян тощо", – додав він.

Раніше ми повідомляли, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписати мирну угоду з Вірменією.

Читайте також: