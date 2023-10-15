ЗСУ просунулися: аналітики назвали напрямки

Сили оборони України продовжують наступальну операцію і мають часткові успіхи на кількох напрямках.

Українські війська 14 жовтня продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Мар’їнки (на захід від міста Донецьк).

Українські та російські джерела стверджували, що українські війська продовжували атакувати російські позиції на південному фланзі Бахмута. Російський мілблогер стверджував, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) у напрямку Рівного (24 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області.

Раніше аналітики повідомили, що попри колосальні зусилля, успіх агресора під Авдіївкою наразі має обмежений тактичний характер.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, мовляв, контрнаступ українських сил вже закінчився та навіть був безуспішним.

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