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У Севастополі лунають гучні вибухи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Севастополі лунають гучні вибухи

Чорноморський флот РФ у Севастополі / Фото: УНІАН

Окупаційна "влада" заяляє про "навчання" Чорноморського флоту РФ.

Вранці у неділю, 15 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами місцевих, звуки вибухів були гучними. Вони пролунали у центрі та півночі міста.  

Кримські телеграм-канали писали про роботу ППО. 

Однак російсько-окупаційна "влада" це не підтверджує. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє нібито про "навчання" Чорноморського флоту РФ. 

"Гучні звуки в районі Північного молу пов'язані з тренуваннями сил протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту, що проходять там. У місті все спокійно", - написав він у телеграм-каналі. 

Нагадаємо, в Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя під час атаки зазнали серйозних пошкоджень два російські військові кораблі: "Павел Державин" і "Буян". 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 за 15 жовтня: окупанти намагаються ПРОРВАТИ оборону!

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Дата публікації
Перегляди
811
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