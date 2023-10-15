У Севастополі лунають гучні вибухи

Вранці у неділю, 15 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За словами місцевих, звуки вибухів були гучними. Вони пролунали у центрі та півночі міста.

Кримські телеграм-канали писали про роботу ППО.

Однак російсько-окупаційна "влада" це не підтверджує. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє нібито про "навчання" Чорноморського флоту РФ.

"Гучні звуки в районі Північного молу пов'язані з тренуваннями сил протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту, що проходять там. У місті все спокійно", - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, в Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя під час атаки зазнали серйозних пошкоджень два російські військові кораблі: "Павел Державин" і "Буян".

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