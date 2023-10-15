В Севастополе раздаются громкие взрывы

Утром в воскресенье, 15 октября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

Также читайте Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал потери врага

По словам местных, звуки взрывов были громкими. Они прозвучали в центре и севере города.

Крымские телеграмм-каналы писали о работе ПВО.

Однако российско-оккупационная "власть" это не подтверждает. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет якобы о "учениях" Черноморского флота РФ.

"Громкие звуки в районе Северного мола связаны с проходящими там тренировками сил противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота. В городе все спокойно", — написал он в телеграмм-канале.

Напомним, в Черном море у берегов оккупированного Севастополя во время атаки получили серьезные повреждения два российских военных корабля: "Павел Державин" и "Буян".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 за 15 октября: кафиры пытаются ПРОРВАТЬ оборону!

Читайте также: