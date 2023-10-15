ВСУ продвинулись: аналитики назвали направления

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию и имеют частичные успехи в нескольких направлениях.

Украинские войска 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Марьинки (к западу от Донецка).

Украинские и российские источники утверждали, что украинские войска продолжали атаковать российские позиции на южном фланге Бахмута. Российский милблогер утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Ровно (24 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

Ранее аналитики сообщили, что, несмотря на колоссальные усилия, успех агрессора под Авдеевкой пока имеет ограниченный тактический характер.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление украинских сил уже закончилось и даже было безуспешным.

Читайте также: