Прогноз погоди на 15 жовтня: де в Україні в неділю дощитиме

У неділю, 15 жовтня, в Україні буде тепло. Втім, частину регіонів охоплять дощі та сильні пориви вітру.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В Україні буде хмарно з проясненнями. На заході, півночі, а також місцями в центрі вдень дощитиме. Значні опади будуть в Карпатському регіоні. На решті території країни буде сухо. Крім того, в західних областях місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

На переважній більшості території країни вночі стовпчики термометрів покажуть +8-13°. Трошки тепліше в нічну пору буде на заході - +9-14°; а прохолодніше - у південно-східній частині 5-10° тепла.

Вдень у північних і більшості центральних областей температура становитиме +13-18°. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть позначку +18-23°. Тим часом на півдні Одещини повітря прогріється до +25°.

В Карпатах температура повітря вночі та вдень становитиме 4-9° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 15 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та області у неділю буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вже вдень задощить. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі у Київській області буде 8-13° тепла. Вдень температура повітря підніметься до 13-18° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 11-13°, а вдень - +14-16°.

Як повідомлялося, синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні випаде сніг. За її словами, спочатку відчутно похолодає, а вже наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, буде сніг.

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