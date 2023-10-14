Вибори в Польщі: чи існує негативний результат для України — думка експертів

На парламентських виборах у Польщі, які відбудуться в неділю, 15 жовтня, ні консервативна партія “ПіС”, яка перебуває при владі, ні опозиційна "Громадянська коаліція" не набирають достатню кількість голосів для одноосібного формування уряду.

Експерти розповіли ТСН.ua про два ймовірні сценарії формування урядової коаліції та про те, чи є серед них негативний для України.

Перший сценарій

“Золоту акцію” на виборах може отримати антисистемна, антиєвропейська та антиукраїнська партія "Конфедерація", якій опитування зараз дають 8-9%, а деякі й 10%.

Ще до початку повномасштабного російського вторгнення представники "Конфедерації" говорили, що треба зупинити українізацію Польщі. А від весни цього року активно використовували тему українського зерна й захисту польського фермера.

За словами кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, "Конфедерація" є найвірогіднішим претендентом на об’єднання з “ПіС”.

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"Якщо ці дві партії наберуть достатньо, щоб сформувати коаліцію, вони підуть на такий радикальний крок. Але це буде вкрай несприятливий сценарій для відносин Україна-Польща. Маючи золоту акцію, "Конфедерація" може диктувати свої умови, направлені проти інтересів України (зерно, озброєння, міграційна й історична політика – ТСН.ua)”, - вважає він.

Однак, за його словами, наразі навіть "ПіС" із "Конфедерацією" не набирають достатню кількість голосів для формування коаліції та уряду на двох.

Публічно представники "Конфедерації" неодноразово висловлювалися категорично проти коаліції з “ПіС”.

За словами заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, один з лідерів партії Кшиштоф Босак виступив із заявою, що не хотів би увійти до коаліції ні з Ярославом Качинським, ні з Дональдом Туском - мовляв, ці старі політики мають йти на пенсію. На думку експерта, це можна вважати свідченням того, що "Конфедерація" відчула смак "золотої акції", яка може їй випасти, і воліє зачекати в опозиції до моменту, коли її показники ще більше зростуть.

"Звісно, такий підхід підвищить ставки в коаліційних переговорах, якщо "ПіС" не добере голосів для власної більшості. В таких умовах, "ПіС" доведеться пропонувати "Конфедерації" більше, аби переконати її стати партнером. А відтак, у чутливих питаннях, де "Конфедерація” займає прохолодну позицію щодо України, й "ПіС" доведеться дослухатися до "конфедератських" камертонів”, - вважає експерт.

Ймовірний варіант, що “ПіС” сформує власний уряд, а "Конфедерація" просто дасть свої голоси за це, не будучи офіційно в коаліції.

Другий сценарій

"Громадянська коаліція", "Нова Лівиця" (коаліція лівих політичних сил – ТСН.ua) та блок "Третій шлях" (об’єднання Польської селянської партії (PSL) і партії "Польща 2050" – ТСН.ua) можуть сформувати коаліцію, якщо наберуть достатню кількість голосів.

Найбільша інтрига в можливості цього союзу – чи подолає "Третій шлях" 8% прохідний бар’єр.

Польська селянська партія має, зрозуміло, більшу підтримку в селах, тож за такого варіанту коаліції проблема експорту зерна для України нікуди не подінеться. Що ж до "Польщі 2050", яка, навпаки, має міський електорат, вона декларує підтримку України.

"PSL є в дечому близькою до “ПіС”, наприклад у питанні допомоги фермерам, аграрному сектору, але партія "Польща 2050" Шимона Головні навпаки більше належить до центристів. Тому, думаю, саме вони будуть більше тягнути PSL до союзу з Туском. Тому я не бачу союзу між "Третім шляхом" і “ПіС”. І звичайно треба також враховувати варіант, коли "Третій шлях" не проходить, тоді для "Громадянської коаліції" Туска не має якихось шансів на об’єднання, навіть попри можливий союз із "Лівицею". Швидше за все за такого варіанту він піде в опозицію", - вважає Станіслав Желіховський.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав детальну інформацію про політичний розклад у сусідній країні напередодні голосування.

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