ТОП-5 популярних фейків про війну Ізраїля та ХАМАСу

Після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року соцмережі заповнили фото та відео жорстоких кадрів цієї атаки. Однак, разом із правдивими фактами до Мережі почали "зливати" і фейки про Ізраїль.

Про це пише Bild.

Попри напад ХАМАСу у багатьох європейських містах відбулися акції прихильників терористичної організації, які використовують фейкові наративи для того, щоб створити "образ жертви".

ТОП-5 популярних фейків

Сектор Гази окупований Ізраїлем

Спростування: від 2005 року в Секторі Гази не проживає жоден ізраїльтянин, бо уряд Ізраїлю евакуював усі єврейські поселення із цієї території.

Ізраїль повністю блокує Сектор Гази

Спростування: Ізраїль не може повністю ізолювати Сектор Гази, оскільки вона межує із Єгиптом на півдні.

"Влада Єгипту хоч і публічно демонструє солідарність з палестинцями, проте не пускає їх до своєї країни через страх перед терористами та радикальними ісламістами", - пише Bild.

Газа помирає від спраги, тому що Ізраїль відключив воду

Спростування: тільки невелика частина води постачається у сектор Газа із Ізраїлю. За офіційною інформацією ізраїльської сторони, це близько 10% необхідного обсягу. У той же час, незважаючи на регулярні ракетні обстріли, Ізраїль за останні роки відправив до Сектора Гази тонни продовольства та медикаментів.

Ізраїль навмисно бомбить мирне населення

Спростування: перш ніж завдати удару по будівлі, ізраїльські військові попереджають мешканців і просять їх негайно залишити об'єкт. Крім того, армія оборони Ізраїлю повідомляє мешканцям Сектору Гази про те, які райони будуть обстрілюватися найближчим часом. Однак бойовики ХАМАС часто забороняють мирним громадянам залишати житло, використовуючи жертв для того, щоб посилити тиск на Ізраїль.

Через Ізраїль Сектор Гази живе в злиднях

Спростування: лише ЄС щорічно відправляє майже 700 мільйонів євро на розвиток палестинських територій, проте гроші не доходять до мешканців, а осідають в руках терористів. Ізраїль пішов із Сектора Гази 2005 року, дозволивши палестинцям незалежно та вільно керувати своєю економікою.

Нагадаємо, влада Ізраїлю заявила що протягом шести годин для жителів сектора Гази створять безпечний коридор, аби вони могли виїхати на південь.

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