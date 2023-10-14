ТОП-5 популярных фейков о войне Израиля и ХАМАСа

После нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года соцсети заполнили фото и видео жестоких кадров этой атаки. Однако вместе с правдивыми фактами в Сеть начали "сливать" и фейки об Израиле.

Об этом пишет Bild.

Несмотря на нападение ХАМАСа во многих европейских городах прошли акции сторонников террористической организации, использующие фейковые нарративы для того, чтобы создать образ жертвы.

ТОП-5 популярных фейков

Сектор Газы оккупирован Израилем

Опровержение: с 2005 года в секторе Газы не проживает ни один израильтянин, потому что правительство Израиля эвакуировало все еврейские поселения с этой территории.

Израиль полностью блокирует Сектор Газы

Опровержение: Израиль не может полностью изолировать сектор Газы, поскольку она граничит с Египтом на юге.

"Власти Египта хоть и публично демонстрируют солидарность с палестинцами, однако не пускают их в свою страну из-за страха перед террористами и радикальными исламистами", — пишет Bild.

Газа умирает от жажды, потому что Израиль отключил воду

Опровержение: только небольшая часть воды поставляется в сектор Газы из Израиля. По официальной информации израильской стороны это около 10% необходимого объема. В то же время, несмотря на регулярные ракетные обстрелы, Израиль за последние годы отправил в Сектор Газы тонны продовольствия и медикаментов.

Израиль намеренно бомбит мирное население

Опровержение: прежде чем нанести удар по зданию, израильские военные предупреждают жильцов и просят их немедленно покинуть объект. Кроме того, армия обороны Израиля сообщает жителям Сектора Газы о том, какие районы будут подвергаться обстрелу в ближайшее время. Однако боевики ХАМАС зачастую запрещают мирным гражданам покидать жилища, впоследствии используя жертв для того, чтобы усилить давление на Израиль.

Из-за Израиля Сектор Газы живет в нищете

Опровержение: только ЕС ежегодно отправляет около 700 миллионов евро на развитие палестинских территорий, однако деньги не доходят до жителей, а оседают в руках террористов. Израиль ушел из сектора Газа в 2005 году, позволив палестинцам независимо и свободно управлять своей экономикой.

Напомним, власти Израиля заявили, что в течение шести часов для жителей сектора Газы создадут безопасный коридор, чтобы они могли выехать на юг.

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