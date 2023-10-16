Національний костюм Міс Україна 2023 від Харківських дизайнерів

Нещодавно відбулась коронація «Міс Україна 2023», нею стала 19-річна Софія Шамія з Києва. Наразі відбувається активна підготовка до міжнародного конкурсу «Міс Світу» під час якої особлива увага надається національному костюму та благодійним проєктам учасниці.

Один із благодійних проєктів спрямований на допомогу бригаді батька Софії, який від першого дня війни пішов боронити країну. А днями Софія відвідала навчально-реабілітаційний центр «Мрія» у Львові. Кошти, які їй вдалось зібрати від продажу власних картин — вона спрямувала на підтримку дітей даного центру. Був проведений майстер-клас з дітками 3-класу «Малювання на гіпсових фігурах».

Також зараз відбувається створення національної сукні, у якій Софія представить Україну на міжнародній арені. Національна сукня переможниці «Міс Україна» буде виконана українським брендом MYVO, офіс якого знаходиться у центрі Харкова. Команда якого навіть під час останніх прильотів по центру міста не зупинила свою роботу над створенням образу.

“Останній приліт до центру міста відбувся саме тоді, коли команда займалась створенням лекал та деталізацією ескізів. Але попри все, ми, як і всі українці, продовжуємо працювати. Ми прагнемо Перемоги та щасливого майбутнього, що саме і символізує національна сукня нашої прекрасної Міс Україна”, - прокоментувала дизайнерка MYVO.

Національна сукня уособлює відродження та розквіт України та буде виконана з допомогою кінематичних елементів, які приводитимуть у рух певні частини сукні під час дефіле. Також, буде присутня акцентна вишивка на грудях, яка імітує класичне українське намисто та переосмислена вишиванка, на рукавах якої проростають квіти, як символ життя.

Образ доповнить виразний вінок, в основу якого покладений весільний вінок української нареченої, як символ надії та світлого майбутнього для кожної українки. Бренд представив один з перших ескізів унікальної сукні.

Софія Шамія https://www.instagram. com/sfshamie/