Женщина испугалась и на ходу выпрыгнула из машины, утопив ее в реке: что она увидела

В США женщина ехала за рулем фургона и вдруг выпрыгнула из него и утопила машину в реке.

Об этом пишет Atlanta Journal Constitution.

А все из-за паука, заползшего ей на колени. Жительница Джорджии настолько боится их, что просто не смогла справиться с эмоциями.

Все произошло на берегу реки Этова. Водитель приехала к водоему, чтобы поплавать на байдарке. Когда же она подъехала поближе к воде, чтобы спустить лодку, то заметила членистоногого.

Вместо того чтобы остановиться, чтобы припарковать автомобиль, она выпрыгнула из него, пока он двигался. В результате она наблюдала, как фургон въехал в реку.

Патруль штата Джорджия направил на место происшествия наряд, чтобы помочь женщине, но к тому времени, когда они прибыли, фургон утонул и полностью исчез из виду. Правоохранители сообщили: "Она заявила, что он проплыл несколько футов вниз по течению и через несколько секунд был полностью затоплен. Отдыхающий на лодке попытался найти фургон, но безуспешно".

Страховая компания женщины собирается заплатить водолазам за поиск фургона, чтобы определить, можно ли его отремонтировать.

Напомним, в Китае пенсионерка забыла в автобусе сумку, где было 206 тысяч долларов. Она всегда носит все деньги с собой после того, как ее дом ограбили.

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