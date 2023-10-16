Поместили в пакет для сэндвичей: девочка родилась с весом 328 г (фото)

Она появилась на свет на четыре месяца раньше.

В Великобритании родилась девочка с весом 328 г.

Об этом сообщает Wales Online.

У мамы начались преждевременные роды на 23 неделе беременности. Родители Робин, Дэниел и Шантель Чемберс знали, что новорожденная будет маленькой, но не осознавали настоящий масштаб, пока врачи и медсестры не отметили, насколько она крошечная.

Дэниел и Шантель Чемберс с Робин / Фото: walesonline.co.uk

Робин, появившаяся на свет в больнице Грейндж, была признана Советом здравоохранения Университета Аневрин Беван самым маленьким ребенком, родившимся в Уэльсе. При весе всего 328 граммов ей не хватило трех граммов до того, чтобы стать самым легким ребенком, когда-то родившимся в стране: в прошлом году этот титул достался ребенку Ханне весом всего 325 граммов в Глазго.

Робин Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

37-летний Дэниел рассказал: "Они сказали, что она была самой маленькой из всех, кто когда-то рождался в этой больнице. И оказалось, что она самый маленький ребенок, родившийся в Уэльсе".

Робин родилась всего на 23 неделе беременности, а у 34-летней Шантель произошло преждевременное излияние околоплодных вод на 22 недели. Паре сказали, что на этом этапе у ребенка нет шансов выжить.

Робин Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

"Беременность протекала гладко вплоть до 20-недельного сканирования, когда была обнаружена проблема. Нам сказали, что моя шейка матки слегка открылась и существует риск преждевременных родов. У меня могут отойти воды. В тот же день меня положили в больницу и поместили на постельный режим. Я пробыла в больнице три недели и два дня, прежде чем родилась Робин, ей предоставили небольшой шанс на выживание, она родилась с нарушением, то есть ее тело появилось на свет раньше, чем ее голова. Бригада врачей сразу же начала работу над ней. Ее интубировали и поместили в пакет для сэндвичей, чтобы жизненно важные органы оставались в тепле. Она была такой крошечной и могла поместиться в ладонь нашей руки", - вспомнила новоиспеченная мама.

Робин Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

В скором времени Робин подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы помочь ей дышать. Дэниел добавил: "Они сказали, что ее вены были размером с веревку, поэтому врачам и медсестрам было невероятно тяжело с ней работать".

Семье сказали, что Робин, возможно, не выживет, поскольку у девочки развился сепсис и ей сделали 16 переливаний крови в течение нескольких недель.

"Она была настолько маленькой, что не могла носить ни одной одежды, пока ей не исполнилось три месяца, и даже тогда все было слишком большим для нее. Она вовсю пытается набрать вес и набрала всего 1 кг через три месяца после рождения. Ее крошечные ручки были размером с наш ноготь", — добавила Шантель.

Робин Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

Позже МРТ показало, что при рождении у нее была гипоксически ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), а это означает, что у ребенка было обнаружено серьезное повреждение головного мозга. Вероятно, у ребенка останется нарушение зрения и подвижности.

Мама поделилась: "Как родители, мы совсем опустошены из-за Робин. Она уже преодолела много препятствий за свою короткую жизнь. Она действительно крохотный воин. Однако мы верим, что при правильной терапии и лечении у Робин будет шанс на улучшение. За последние несколько месяцев она уже продемонстрировала значительное улучшение".

Робин Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

Робин, родившаяся 8 марта (дата родов – 3 июля), теперь весит более здоровые 3,6 кг. Семья не знает дату, когда она сможет вернуться домой из больницы. Родители все время находятся рядом.

"Каждая смена длится по 12 часов. Это сложно, потому что мы видим только два часа или около того ежедневно. Но мы должны быть рядом с Робин, потому что она может прекратить дышать, она страдает апноэ во сне. Мы должны быть там, чтобы привести ее в чувство, поскольку, вероятно, нам придется научиться с этим жить, когда мы выйдем из больницы", — говорится в сообщении.

Робин Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

Сейчас семья собирает средства, чтобы помочь с лечением и оборудованием по уходу за Робин.

Напомним, женщина не нашла себе пару и женилась сама на себе. На торжественную церемонию жительница британского города потратила 10 тысяч фунтов стерлингов.

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