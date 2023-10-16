Помістили в пакет для сендвічів: дівчинка народилася з вагою 328 г (фото)

Вона з'явилася на світ на чотири місяці раніше.

У Великій Британії народилася дівчинка з вагою 328 г.

Про це повідомляє Wales Online.

У мами почалися передчасні пологи на 23 тижні вагітності. Батьки Робін, Деніел і Шантель Чемберс, знали, що новонароджена буде маленькою, але не усвідомлювали справжній масштаб, доки лікарі та медсестри не відзначили, наскільки вона крихітна.

Деніел і Шантель Чемберс з Робін / Фото: walesonline.co.uk

Робін, яка з'явилася на світ в лікарні Грейндж, була визнана Радою охорони здоров'я Університету Аневрін Беван найменшою дитиною, яка народилася у Вельсі. При вазі всього 328 грамів їй не вистачило трьох грамів до того, щоб стати найлегшою дитиною, яка колись народилася в країні: минулого року цей титул дісталася дитині Ганні вагою всього 325 грамів у Глазго.

Робін Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

37-річний Деніел розповів: "Вони сказали, що вона була найменшою з усіх, хто колись народжувався в цій лікарні. І виявилося, що вона найменша дитина, яка народилася в Вельсі".

Робін народилася всього на 23 тижні вагітності, а у 34-річної Шантель відбувся передчасний вилив навколоплідних вод на 22 тижні. Парі сказали, що на цьому етапі у дитини немає шансів вижити.

Деніел і Шантель Чемберс з Робін / Фото: walesonline.co.uk

"Вагітність протікала гладко аж до 20-тижневого сканування, коли було виявлено проблему. Нам сказали, що моя шийка матки злегка відкрилася і існує ризик передчасних пологів. У мене можуть відійти води. Того ж дня мене поклали до лікарні та помістили на постільний режим. Я пробула у лікарні три тижні та два дні, перш ніж народилася Робін. Їй надали невеликий шанс на виживання. Робін народилася з порушенням, тобто її тіло з'явилося на світ раніше, ніж її голова. Бригада лікарів відразу ж розпочала роботу над нею. Її інтубували та помістили в пакет для сендвічів, щоб життєво важливі органи залишалися у теплі. Вона була такою крихітною і могла поміститись у долоню нашої руки", - пригадала новоспечена мама.

Робін Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

Незабаром Робін підключили до апарату штучної вентиляції легень, щоб допомогти їй дихати. Деніел додав: "Вони сказали, що її вени були розміром з мотузку, тому лікарям і медсестрам було неймовірно важко з нею працювати".

Родині сказали, що Робін, можливо, не виживе, оскільки у дівинки розвинувся сепсис і їй зробили 16 переливань крові протягом декількох тижнів.

"Вона була настільки маленькою, що не могла носити жодного одягу, поки їй не виповнилося три місяці, і навіть тоді все було надто великим для неї. Вона щосили намагається набрати вагу і набрала лише 1 кг через три місяці після народження. Її крихітні ручки були розміром з наш ніготь", - додала Шантель.

Робін Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

Пізніше МРТ показало, що при народженні у неї була гіпоксично-ішемічна енцефалопатія (ГІЕ), а це означає, що у дитини було виявлено серйозне пошкодження головного мозку. Ймовірно, у дитини залишиться порушення зору та рухливості.

Мама поділилася: "Як батьки, ми зовсім спустошені через Робін. Вона вже подолала багато перешкод за своє коротке життя. Вона справді крихітний воїн. Однак ми віримо, що при правильній терапії та лікуванні у Робін буде шанс на покращення. За останні декілька місяців вона вже продемонструвала значне покращення".

Робін Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

Робін, яка народилася 8 березня (дата пологів - 3 липня), тепер важить більш здорові 3,6 кг. Сім'я не знає дату, коли вона зможе повернутися додому з лікарні. Батьки весь час перебувають поряд.

"Кожна зміна триває по 12 годин. Це складно, тому що ми бачимося лише дві години або близько того щодня. Але ми повинні бути поряд з Робін, тому що вона може припинити дихати, вона страждає апное уві сні. Ми повинні бути там, щоб привести її до тями, оскільки, ймовірно, нам доведеться навчитися з цим жити, коли ми вийдемо з лікарні", - йдеться у повідомленні.

Робін Чемберс / Фото: walesonline.co.uk

Зараз сім'я збирає кошти, щоб допомогти з лікуванням та обладнанням для догляду за Робін.

Нагадаємо, жінка не знайшла собі пари і одружилася сама із собою. На урочисту церемонію жителька британського міста витратила 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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