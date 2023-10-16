У ГУР повідомили, чи готує Росія велику мобілізацію

Росіяни бояться, що людей на війну проти України забиратимуть просто з вулиці.

Російська влада боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію, бо побоюється протестів. Однак фактична мобілізація не припинялася.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

У Росії не припиняли мобілізацію, тож продовжують відправляти людей на війну проти України. Юсов наголосив, що йдеться про десятки тисяч осіб на місяць.

Як Росія готує нову мобілізацію

"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів (Росії – ред.) збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", – описав ситуацію представник української розвідки.

За його словами, у Кремлі таки бояться громадського бунту, як би там до цього не ставилися. Водночас самі росіяни бояться мобілізації.

"Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", – повідомив Юсов.

Нагадаємо, раніше у ГУР вже інформували, що Росія поки не готується до масової мобілізації через відсутність такої потреби та майбутні вибори президента навесні 2024 року. Адже велика мобілізація перед виборами вплинула б на суспільно-політичну обстановку.

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