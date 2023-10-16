В ГУР сообщили, готовит ли Россия большую мобилизацию

Россияне боятся, что людей на войну против Украины будут забирать прямо с улицы.

Российские власти боятся официально объявлять массовую мобилизацию, потому что побаиваются протестов. Однако фактическая мобилизация не прекращалась.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

В России не прекращали мобилизацию, поэтому продолжают отправлять людей на войну против Украины. Юсов подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч человек в месяц.

Как Россия готовит новую мобилизацию

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов (России – ред.) увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", – описал ситуацию представитель украинской разведки.

По его словам, в Кремле все же боятся общественного бунта, как бы там к этому ни относились. В то же время, сами россияне боятся мобилизации.

"Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас делают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", – сообщил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР уже информировали, что Россия пока не готовится к массовой мобилизации из-за отсутствия такой потребности и предстоящих выборов президента весной 2024 года. Ведь большая мобилизация перед выборами повлияла бы на общественно-политическую обстановку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кремль будет расставлять ловушки! Как россиянам "профилонить" мобилизацию?

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