Депутатов Европарламента случайно привезли в Диснейленд вместо Страсбурга

Машинист повернул не туда.

Депутаты Европарламента вместо Страсбурга оказались в Диснейленде.

Об этом пишет Politico.

Известно, что ежемесячно часть заседаний Европейского парламента проходит в Страсбурге вместо Брюсселя. Туда депутатов доставляют специальным поездом.

Впрочем, в этот раз машинист случайно повернул не туда. Поезд оказался на станции Марн-ла-Валле-Шесси. Там расположен парижский Диснейленд. Это привело к 45-минутной задержке.

"Мы не смогли выйти, к сожалению", — сказал один из чиновников, добавив, что во время остановки видел вершину американских горок Space Mountain.

Еще один пассажир добавил, что "все смеялись над курьезной ситуацией".

Машинист перешел в другой конец поезда и отправился в правильном направлении.

Напомним, самолеты с борцами сумо не смогли взлететь из-за веса. Авиаперевозчик сделал "необычный шаг" для решения проблемы.

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