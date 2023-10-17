Депутатов Европарламента случайно привезли в Диснейленд вместо Страсбурга

Машинист повернул не туда.
Депутаты Европарламента вместо Страсбурга оказались в Диснейленде.
Об этом пишет Politico.
Известно, что ежемесячно часть заседаний Европейского парламента проходит в Страсбурге вместо Брюсселя. Туда депутатов доставляют специальным поездом.
Впрочем, в этот раз машинист случайно повернул не туда. Поезд оказался на станции Марн-ла-Валле-Шесси. Там расположен парижский Диснейленд. Это привело к 45-минутной задержке.
"Мы не смогли выйти, к сожалению", — сказал один из чиновников, добавив, что во время остановки видел вершину американских горок Space Mountain.
Еще один пассажир добавил, что "все смеялись над курьезной ситуацией".
Машинист перешел в другой конец поезда и отправился в правильном направлении.
Напомним, самолеты с борцами сумо не смогли взлететь из-за веса. Авиаперевозчик сделал "необычный шаг" для решения проблемы.
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